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Ankara'da hastane yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza sırasında 1,5 yaşındaki bebek, yola fırlayarak hayatını kaybetti.

AA | 21.06.2019 - 17:20..
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Ankara'da Nallıhan ilçesi yönünden gelen otomobil, Beypazarı ilçesinin Başağaç Mahallesi'ndeki yolda kontrolden çıkıp orta refüje vurdu.

Savrulup devrilerek ters dönen otomobilden yola fırlayan 1,5 aylık Yavuz Selim Akdoğan, olay yerinde can verdi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Aynı araçtaki bebeğin babası Ali ve annesi Şermin Akdoğan'ın yanı sıra İbrahim, eşi Elif ve kızı Emine Çeliktaş ise yaralandı. Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çeliktaş'ın, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da hastane yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hayatını kaybeden bebeğin cesedi de söz konusu hastanenin morguna getirildi. Akdoğan ve Çeliktaş ailesinin, kaza öncesi çocuklarının sağlık kontrolü için aynı hastaneye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Ankara'da hastane yolunda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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