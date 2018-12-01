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Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelilerinin neden olduğu kazada 1 polis ve 2 şüpheli yaralandı.

DHA | 01.12.2018 - 06:16..
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Yenimahalle ilçesi Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, 06 RLZ 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Süleyman Ç. ve Uğur K., kaçmaya başladı.

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

ÖNCE OTOMOBİLE, ARDINDAN POLİS ARACINA ÇARPTILAR

Polis ekiplerinin uzun süre kovaladığı otomobil, daha sonra Batıkent'ten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na yöneldi. Bulvar üzerinde hızlanan otomobil, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra yol kenarındaki 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden kopan bir parça minibüsün yanındaki polisin bacağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

ARAÇTA KESİCİ ALETLER VE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

Yaralı Süleyman Ç. Dışkapı Hastanesi'nde, Uğur K. Numune Hastanesi'nde, polis memuru ise kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Uğur K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada tornavida, çakı, kesici alet ve muşta ile çok sayıda içki şişesi bulundu.

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada şüpheli Süleyman Ç.'nin 3 kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan, Uğur K.'nın ise 2 kasten yaralama ve tehditten suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

Ankara'da hırsızlar polisten kaçarken kaza yaptı

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