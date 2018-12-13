Ankara'da sabah sabah saatlerinde gerçekleşen kazada Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 1'i makinist 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"1'İ MAKİNİST 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Ankara'da YHT kazası GALERİ

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum ViDEO

206 YOLCU VARDI

Ankara'dan Konya'ya giden YHT'de 206 yolcu bulunuyordu. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerindeki sağlık ve yardım ekipleri, enkaza dönen vagonların içinde ve altında yaralı veya ölü olup olmadığı yönündeki araştırmalarını sürdürüyor.





CUMHURİYET SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tren kazasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili bir soruşturma başlattı. Olay yerinde 3 Cumhuriyet savcısı kazanın nedeniyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

BAKAN TURAN OLAY YERİNDE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan da kazanın olduğu alanda inceleme yapmaya başladı. Yetkililerden kazayla ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.





10 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Uzmanlar, kazanın YHT'nin Ankara Garı’ndan hareket etmesinin ardından, 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu’na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.

ÇALIŞMALARDA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

