Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamını sardı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir köpek de kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geneş çaplı soruşturma başlattı.





























