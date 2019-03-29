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Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Altındağ ilçesinde yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye erleri yandında alevlerin arasında kalan bir köpeği kurtardı.

DHA | 29.03.2019 - 04:44..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir hurda deposunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamını sardı.

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı.

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan bir köpek de kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis geneş çaplı soruşturma başlattı.

 


Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı

Ankara'da hurda deposu alev alev yandı




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