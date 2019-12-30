Ankara'da, içi dolu dolmuş çöken yolun içine düştü

Başkentte Mamak Caddesi üzerinde yaşanan yol çökmesi sonucu bir minibüs oluşan çukura düştü.

Minibüsün yolcu ile dolu olduğu öğrenilirken, kimsenin yara almadan kurtulduğu bilgisine ulaşıldı.

''BİR ANDA YOL ÇÖKTÜ, BEN ARABA VURDU ZANNETTİM''

Dolmuşta büyük çapta maddi hasarın oluştuğunu belirten şoför Ramazan Ay, “Bir anda yol çöktü ben araba vurdu zannettim. İçinde yolcu vardı hepsini gönderdik. Bayağı bir maddi hasar var. Yolun içi bomboş, baya hasar aldı her yerini parçaladı arabanın. Çöken yerin altı da bomboş. Burası komple çöker.” dedi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun çökmeye devam ettiği de öğrenildi. Olay yerine çağrılan çekici ile minibüs çöken yoldan çekilerek kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de çöken yolu onarmak için çalışmalara başladı.