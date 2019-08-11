taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Ankara'da iki otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa, 2 otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

DHA | 11.08.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun yönünde giden Tuncay Kalaç yönetimindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında orta şeritte ilerlediği sırada, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan 57 yaşındaki Sait Deveci'ye çarptı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun sol şeridine savrulan Deveci'ye, sürücüsü belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı otomobil de çarptı. Arkadan gelen 06 CIC 12 plakalı otomobil ise kazaya karışan diğer otomobillere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 otomobilin çarptığı Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da iki otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

YARALANAN KİŞİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada hafif yaralanan Senem Erdem ise yapılan ilk müdahalenin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turgut Özal Buvarı'nın Samsun yönü, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişi yan varyanttan kontrollü sağlandı.

Ankara'da iki otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sait Deveci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara'da iki otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

110
Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

55
Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

88
Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

Manisalı ihtiyar delikanlı, her gün İzmir'e kadar koşuyor

59
Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

Bulgaristan'da Türk köyünde Şeker Günü

10
Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

Trump: Kim füzeler için benden özür diledi

32
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir