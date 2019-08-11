Ankara'da iki otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Samsun yönünde giden Tuncay Kalaç yönetimindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, Ankara'nın Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında orta şeritte ilerlediği sırada, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan 57 yaşındaki Sait Deveci'ye çarptı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun sol şeridine savrulan Deveci'ye, sürücüsü belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı otomobil de çarptı. Arkadan gelen 06 CIC 12 plakalı otomobil ise kazaya karışan diğer otomobillere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 otomobilin çarptığı Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALANAN KİŞİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada hafif yaralanan Senem Erdem ise yapılan ilk müdahalenin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Turgut Özal Buvarı'nın Samsun yönü, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişi yan varyanttan kontrollü sağlandı.

SÜRÜCÜLER POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Sait Deveci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.