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Ankara'da işçi servisi kaza yaptı

Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle işçi servisi devrildi. Kazada 3 minibüs içerisindeki 3 işçi yaralandı.

İHA | 20.12.2019 - 06:02..
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Ankara Sincan ilçesi Ayaş Yolu Bulvarı Fatih Mahallesi’ne dönüş varyantı içerisinde akşam saatlerinde, Ahmet Ö. yönetimindeki 06 C 6753 plakalı işçileri evlerine götüren servis, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ankara'da işçi servisi kaza yaptı

3 KİŞİ YARALANDI

Devrilen minibüste bulunan işçilerden Murat K., Kazım C. ve Muhammet T. kabin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sincan İtfaiye ekibi sıkışan yaralıları minibüs içerisinden çıkardı.

Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da işçi servisi kaza yaptı

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