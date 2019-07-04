taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6014
Euro
6.3312
Altın
1415.53
Borsa
99382.2
Gram Altın
254.851

Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde işçi servisinin yaptığı kazada 2’si ağır 14 işçi yaralandı.

İHA | 04.07.2019 - 21:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Başkent’te akşam saatlerinde iş çıkışı servis aracı kaza yaptı. Özel bir şirkete ait 06 BJF 979 plakalı personel aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bu esnada devrilerek yolun kenarına sürüklendi.

Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

14 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada 2’si ağır 14 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sonrasında karayolu üzerinde uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafik polisleri akışı kontrollü şekilde sağladı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da işçi servisi kaza yaptı:14 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

169
Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

Erdoğan-Trump görüşmesinde tartışılan not tutma karesi

171
TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

TBMM'nin kiraladığı 66 aracın maliyeti

794
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

204
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

200
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

240
Suudlar turist çekmek için Özgürlük Heykeli dikti

Suudlar turist çekmek için Özgürlük Heykeli dikti

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir