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Ankara'da kaçak maske üreten işyeri mühürlendi

Kaçak maske üretimi yapan işyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA | 26.03.2020 - 09:14..
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Yetkililer koronavirüs salgınını fırsat bilerek, kaçak üretim yapan yerler için denetimlerde bulunuyor.

İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Ankara'da işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ ilçesi zabıta ekipleri, işyerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda zabıta ekipleri işyerini mühürlerken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara'da kaçak maske üreten işyeri mühürlendi ViDEO

Ankara'da kaçak maske üreten işyeri mühürlendi

"GEREKEN NE İSE YAPILDI"

Düzenlenen baskın hakkında Belediye Başkanı,“Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil.” dedi.

Ankara'da kaçak maske üreten işyeri mühürlendi

Ankara'da kaçak maske üreten işyeri mühürlendi

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