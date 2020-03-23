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Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi

Altındağ ilçesindeki bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yerindeki tüm maske ve materyallere el konuldu.

AA | 23.03.2020 - 10:48..
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Önder Mahallesi'nde bir binada kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Ankara Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi.

Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi

MASKE VE MATERYALLERE EL KONULDU

Üretilen tüm maske ve materyallere ise el konuldu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye izin vermeyeceklerini kaydetti.

Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi

Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi

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