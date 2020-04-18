Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri Ankara.

Ölümcül virüse karşı birçok önlemler alınırken kurallara uymayanlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

KAÇAK EĞLENCE

Pavyon eğlencesinden vazgeçemeyenler, kaçak bir depoda eğlence düzenledi. Canlı müzik eşliğinde kadınlar dans etti, erkekler de şarkı söyleyip eğlendi.

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Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi ViDEO

