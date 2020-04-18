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Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanları kapatıldı ancak Ankara'da bu yasak delindi.

Haber Merkezi |
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Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri Ankara.

Ölümcül virüse karşı birçok önlemler alınırken kurallara uymayanlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

KAÇAK EĞLENCE

Pavyon eğlencesinden vazgeçemeyenler, kaçak bir depoda eğlence düzenledi. Canlı müzik eşliğinde kadınlar dans etti, erkekler de şarkı söyleyip eğlendi.

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Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri gönderin, yayınlayalım: +90. 533 378 20 00

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi ViDEO

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

Ankara'da kaçak pavyon eğlencesi

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