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Ankara'da kaçan sürücüyü polis yakaladı

Başkentte polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle 4 araca çarparak durabildi. Kaçan otomobilin direksiyonunda asılı bulunan direksiyon kilidi, dikkat çekti.

İHA | 06.04.2019 - 10:50..
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Ankara’nın Çankaya ilçesi Ata Mahallesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, Kabil Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Bora A.’nın kontrolündeki 06 KP 925 plakalı otomobili durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşadığı kovalamaca sırasında 1057. Cadde üzerinde seyir halinde olan Bora A. kontrolündeki otomobil, önce yolun sağında bulunan 2 otomobile daha sonra da yolun sol tarafında bulunan park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Ankara'da kaçan sürücüyü polis yakaladı

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis ekipleri, takip ettikleri 06 KP 925 plakalı araçtan çıkarak kaçmaya çalışan Bora A. ve yanındaki yolcu Berkant Y.’yi olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Başkent’te dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı İZLE

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Gözaltına alınırken etrafında bulunanlara ve basın mensuplarına küfürler yağdıran şüpheliler, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Zanlıların bu tutumu, çevredeki vatandaşların ve araç sahiplerinin de tepkisini çekti.

DİREKSİYON KİLİDİ KULLANMIŞLAR

Kazanın etkisiyle park halindeki 4 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale gelen 06 KP 925 plakalı otomobilin direksiyonunda bulunan direksiyon kilidi ve tornavida da dikkat çekti.

Ankara'da kaçan sürücüyü polis yakaladı

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