Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Şükran T.'yi yerde hareketsiz yatarak gören oğlu korku ve panikle, komşularına haber verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin ölüm nedeninin keşinleştirilmesi için ceset, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığı tespit edildi.

Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.’yi gözaltına aldı.

Abdullah T.'nin ifadesinde eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.