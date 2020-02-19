taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0673
Euro
6.5502
Altın
1602.77
Borsa
119574.1
Gram Altın
312.694
Bitcoin
61364.34

Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Oğlunun cesedini bulduğu kadını, tartıştığı eşinin boğarak öldürdüğü öğrenildi.

İHA | 19.02.2020 - 08:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Şükran T.'yi yerde hareketsiz yatarak gören oğlu korku ve panikle, komşularına haber verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin ölüm nedeninin keşinleştirilmesi için ceset,  Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmada kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığı tespit edildi.

Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.’yi gözaltına aldı.

Abdullah T.'nin ifadesinde eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ankara'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da araç çarpan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Karaman'da polis aracına otomobil çarptı
Karaman'da bir otomobilin trafik polisine ait otomobile çarpması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Samsun'da bir kişi 7 yavrulu anne köpeği taşla öldürdü
Samsun’un 7 yavrusu bulunan anne köpeği taş atarak öldüren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Kayseri'de yolcu otobüsü kazası: 10 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
137
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
İçişleri Bakanlığından Fox TV'nin haberine yanıt
108
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
33
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
88
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
115
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı
15
İsrail polisinden anaokuluna baskın
İsrail polisinden anaokuluna baskın
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir