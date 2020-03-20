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Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

Eve alkollü gelen eşi İsmail Katar'ı, tartışma sırasında iple boğan Elif Katar ve evde bulunan 3 çocuğu gözaltına alındı.

AA | 20.03.2020 - 11:38..
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Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şehit Kubilay Mahallesi'nde, evine geç saatte alkollü geldiği öne sürülen İsmail Katar ile eşi Elif Katar arasında tartışma çıktı.

Çiftin sözlü tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARI UYURKEN KOCASINI İP İLE BOĞDU

Çocukların uyuduğu sırada yaşanan kavgada Elif Katar, kocasını iple boğdu. Sesleri duyan komşuların emniyet güçlerine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İsmail Katar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

ANNE VE 3 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

İsmail Katar'ın cenazesi evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ile 3 çocuğu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

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