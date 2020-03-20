Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şehit Kubilay Mahallesi'nde, evine geç saatte alkollü geldiği öne sürülen İsmail Katar ile eşi Elif Katar arasında tartışma çıktı.
Çiftin sözlü tartışması, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
ÇOCUKLARI UYURKEN KOCASINI İP İLE BOĞDU
Çocukların uyuduğu sırada yaşanan kavgada Elif Katar, kocasını iple boğdu. Sesleri duyan komşuların emniyet güçlerine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İsmail Katar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ANNE VE 3 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI
İsmail Katar'ın cenazesi evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ile 3 çocuğu gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.