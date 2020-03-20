Ankara'da kocasını iple boğarak öldürdü

Araştırmacılar, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı Summit'i, koronavirüs aşısı geliştirmek için kullanıyor.

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı koronavirüs için kullanılıyor

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Üreticilere tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli: "Tarımsal destek kapsamında üreticilerimize toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacağız."