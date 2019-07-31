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Ankara’da kadına laf atma kavgası: 8 yaralı

Bir kadına laf attığı iddia edilen grup ile onlara tepki gösteren vatandaşlar arasında kavga çıkarken, o anlar kameralara yansıdı.

İHA | 31.07.2019 - 04:46..
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Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde bir grup, cadde üzerindeki parkta bir kadına laf atarak sözlü tacizde bulundu.

Ankara’da kadına laf atma kavgası: 8 yaralı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada parkta yürümekte olan bir başka grup ise bu duruma tepki gösterdi. İki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 8 kişi yaralandı.

Ankara’da kadına laf atma kavgası: 8 yaralı

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlanırken meydana gelen taşlı sopalı kavga anları kameralara yansıdı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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