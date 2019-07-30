Ankara'da kadınlar aracılığıyla gasp çetesine operasyon

Ankara'da sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasp eden suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 125 zanlıdan 28'i kadın 99'u, adliyeye sevk edildi.

AVCI KIZ OPERASONU

Zanlıların, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladığı, itiraz edenlerin paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri belirlenmişti.

99 ZANLI ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 28'i kadın 99'u, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 26 kişinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyeyede VİDEO

MAĞDURLARLA BULUŞMALARI KAMERADA

Gözaltına alınan 99 kişiden 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin mağdurlarla buluşma anları güvenlik kameralarına yansıdı.