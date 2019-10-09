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Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu

Ankara'da kontrolden çıkan ticari taksi beton bariyerleri parçaladı.

İHA | 09.10.2019 - 00:34..
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Saat 08.00 sularında, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde ilerleyen taksi kontrolünü kayberek beton bariyerlere çarptı.

SON ANDA KURTULDULAR

Çarpmanın şiddetiyle taksi yola savrulurken, beton bariyerler ise parçalanarak etrafa saçıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2’si çocuk 5 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu VİDEO

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Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu

Ankara'da kaldırımda yürüyen 5 kişi son anda kurtuldu

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