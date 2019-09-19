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Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak köprülü kavşaktan tünele uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA | 19.09.2019 - 05:41..
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde saat 03.30 sularında Kazım Karabekir Caddesi’ni Turgut Özal Bulvarı’na bağlayan köprülü kavşakta kaza meydana geldi.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarı istikametinde ilerleyen Fatih Daşkıran idaresindeki 06 BKT 791 plakalı cam taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan kamyonet alt geçide düştü VİDEO

4 METRE YÜKSEKLİKTEN TÜNELE UÇTU

Bariyerleri aşan kamyonet, yaklaşık 4 metre yükseklikten tünel girişine uçtu. Kazanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü Daşkıran ile yanında bulunan yolcu Mustafa Anıl Özata kazada yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Araç trafiğine kapanan tünel girişi, kamyonetin çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu

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