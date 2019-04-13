Rus hükümeti, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın tutuklanmasının basın özgürlüğü ve medyanın dokunulmazlığı ideallerine aykırı olduğunu açıkladı.

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Ankara'da kapı çalan hırsıza meydan dayağı

Başkent’te gündüz vakti bir kafenin deposunun kapısını çalan ve kapıyı taşımak için de nakliye aracı kiralayan hırsız, kapıyı araca yüklerken işletme sahibi tarafından suçüstü yakalandı.