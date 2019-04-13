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Ankara'da kapı çalan hırsıza meydan dayağı

Başkent’te gündüz vakti bir kafenin deposunun kapısını çalan ve kapıyı taşımak için de nakliye aracı kiralayan hırsız, kapıyı araca yüklerken işletme sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 13.04.2019 - 10:47..
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Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kapıyı söküp götürmeye çalışan şahıs, fark edilince çevredekiler tarafından linç edildi.

KAFE SAHİBİ KAPIYI ÇALDIĞINI GÖRDÜ, TOPLUCA DÖVDÜLER

Öğlen saatlerinde bir kafenin deposundaki kapıyı söken hırsız, çaldığı kapıyı kiraladığı nakliye aracına yüklerken işletme sahibi İbrahim Murat tarafından yakalandı.

İşletme sahibi İbrahim Murat, kafenin önünde otururken deponun oradan bir ses gelmesi üzerine şüphelendiğini ve depoya bakmaya gittiğini söyledi. Deponun oraya yöneldiğinde depo kapısının söküldüğünü fark eden Murat, kapının nakliye aracına yüklendiğini görmesi üzerine koşarak aracın yanına gittiğini ifade etti.

Kapı hırsızı suçüstü yakalandı, dayak yedi

DAYAK YEDİ, KAÇTI GİTTİ

Olayın ardından çıkan kavga sonucu hırsız kaçmayı başarırken, polis ekipleri, kafenin deposunda incelemelerde bulundu.

Ankara'da kapı çalan hırsıza meydan dayağı

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