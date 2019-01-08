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Ankara'da kar küreme aracı yandı

Kar küreme çalışması yaparken alev alan belediyeye ait kar küreme aracı küle döndü.

İHA | 08.01.2019 - 05:19..
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Ankara’da sabaha karşı meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapan Mustafa D. idaresindeki kar küreme aracı, rampa yukarı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle motorundan alev aldı.

Ankara'da kar küreme aracı yandı

Kaputun altından gelen çıtırtıları duyan araç sürücüsü, alevleri son anda fark ederek kendisini sokağa attı. Saniyeler içinde şiddetlenen alevler aracın tamamını sardı.

Ankara'da kar küreme aracı yandı

Ankara'da kar küreme aracı yandı VİDEO

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine noktaya polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan kar küreme aracı, kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da kar küreme aracı yandı

Ekiplerin müdahalesi sırasında yolun bir şeridi araç trafiğine kapalı kaldı. Yol üzerinde önlem alan polis ekipleri, araç geçişinin alternatif yollardan verilmesini sağladı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'da kar küreme aracı yandı








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