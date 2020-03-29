Ankara'da karantinadaki Umrecilerin korona testi pozitif

Koronavirüsün dünyada etkili olmasının ardından Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında, 15 Mart'ta Umre'den Ankara'ya getirilen 3 binin üzerinde umreci, Gölbaşı‘nda bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınmıştı.
14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ DOLMUŞTU
Ankara’da karantina altında tutulan umrecilerin 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla bugün tahliye edilmesi bekleniyordu.
TESTLER POZİTİF ÇIKTI
Yapılan son testler sonucunda 14 gündür karantina altında bulunan kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan umreciler, özel kıyafetli, gözlüklü ve maskeli sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla konvoy şeklinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
UMRECİLER TAHLİYE EDİLMEYECEK
Öte yandan, karantina süresi dolan ve gün içerisinde tahliye edilmesi beklenen umrecilerin, bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.