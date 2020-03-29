Ankara'da karantinadaki Umrecilerin korona testi pozitif

1 Suudlar korona ile mücadelede kendilerini övdüler Suudi bir yatırımcı yayımladığı makalede, Batılı bazı ülkelerin koronavirüs mücadelesi ile Suudi Arabistan'ın izlediği yolu kıyaslayarak, Suudi Arabistan'ı övdü.

2 Koronavirüse yakalanan ünlü isimler Dünyanın başına bela olan ölümcül virüs korona; siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok kişiye de bulaştı.

3 Vali Ali Yerlikaya’dan İstanbullulara teşekkür Vali Yerlikaya, evde kal çağrısına uyarak dışarıya zaruri ihtiyaçlar dışında çıkmayan İstanbullulara sosyal medya hesabı aracılığıyla teşekkür etti.

4 Avcılar'da bir grup vatandaş sokakta toplanıp dans etti İstanbul'da 15 kişilik bir grup sokağı düğün salonuna çevirerek halay çekti.

5 Mehmetçik'ten evde kal çağrısı TSK birimleri bir araya gelerek tüm vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

6 İBB'den kalabalık otobüslere ilişkin açıklama geldi İBB Sözcüsü Murat Ongun, otobüslere kasıtlı olarak toplu binmelerin olduğunu ve bunun siyasete malzeme edildiğini söyledi.