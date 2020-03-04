taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1096
Euro
6.8234
Altın
1635.88
Borsa
111103.57
Gram Altın
322.351
Bitcoin
53873.51

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çalıştığı şirketin paralarını çalan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA | 04.03.2020 - 10:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da iş yerinde ön muhasebeci olarak çalışan ve iş yerinin ödemelerini yapmakla görevli olan B.Ö., diğer iş yerinde çalışan arkadaşı H.B.’ye paraya ihtiyacı olduğunu anlatarak, kendilerini soyguna uğramış gibi gösterip iş yerine ait paraları çalabileceklerini söyledi.

SOYGUN İÇİN PLAN YAPTILAR

H.B., bunun üzerine arkadaşı A.C.K.’ye bu soygunu gerçekleştirecek birini aradıklarını belirtti. Şahıslar, soygunu yapmayı kabul ederek aynı gün Bursa’dan Ankara’ya geldi.

A.R.G ve Ü.A.G., bir pastanede H.B. ile buluştuktan sonra olayı gerçekleştirecekleri yere ilişkin keşif ve soygun planı yaptı.

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu ViDEO

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇALDILAR

B.Ö., arkadaşı H.B. ile birlikte arabayla bankaya gelerek çalıştığı iş yerine ait 455 bin lirayı çekip bankadan çıktı.

B.Ö. ile H.B. kendilerini soyacak olan hırsızlardan da 100 bin TL’yi gizledikten sonra otomobille yaklaşık 50 metre ilerledi.

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu

BİBER GAZI SIKTILAR

B.K.’nin kiraladığı araçla bekleyen A.R.G. ve Ü.A.G., para dolu aracın önünü kesti.

Araçtan inen A.R.G., diğer araçtaki iki kişiye biber gazı sıkarak otomobildeki 355 bin TL’yi çalıp olay yerinden kaçan A.R.G. ile Ü.A.G.’nin kiralık otomobile sahte plaka taktıkları belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, onlarca saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek soygunu gerçekleştiren A.R.G. ve Ü.A.G.’yi Bursa’da düzenlenen operasyonla, ön muhasebeci B.Ö. ve arkadaşı H.B.’yi ise Ankara’da yakaladı.

Yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın firari şüphelileri A.C.K. ve B.K.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu

İlginizi Çekebilir
Şile'de 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Sürücünün kontrolden çıktığı otomobil 3 araca çarptı. Kaza sonrası 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Fuat Oktay, Josep Borrell'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüştü.
Polonya'da ilk koronavirüs vakası
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Manisa'da servis midibüsü ve 2 tır çarpıştı: 2 ölü
Tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
241
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
169
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
188
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
35
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
570
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
38
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir