Ankara'da iş yerinde ön muhasebeci olarak çalışan ve iş yerinin ödemelerini yapmakla görevli olan B.Ö., diğer iş yerinde çalışan arkadaşı H.B.’ye paraya ihtiyacı olduğunu anlatarak, kendilerini soyguna uğramış gibi gösterip iş yerine ait paraları çalabileceklerini söyledi.

SOYGUN İÇİN PLAN YAPTILAR

H.B., bunun üzerine arkadaşı A.C.K.’ye bu soygunu gerçekleştirecek birini aradıklarını belirtti. Şahıslar, soygunu yapmayı kabul ederek aynı gün Bursa’dan Ankara’ya geldi.

A.R.G ve Ü.A.G., bir pastanede H.B. ile buluştuktan sonra olayı gerçekleştirecekleri yere ilişkin keşif ve soygun planı yaptı.

Ankara'da kendi çalıştığı iş yerini soydu ViDEO

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇALDILAR

B.Ö., arkadaşı H.B. ile birlikte arabayla bankaya gelerek çalıştığı iş yerine ait 455 bin lirayı çekip bankadan çıktı.

B.Ö. ile H.B. kendilerini soyacak olan hırsızlardan da 100 bin TL’yi gizledikten sonra otomobille yaklaşık 50 metre ilerledi.

BİBER GAZI SIKTILAR

B.K.’nin kiraladığı araçla bekleyen A.R.G. ve Ü.A.G., para dolu aracın önünü kesti.

Araçtan inen A.R.G., diğer araçtaki iki kişiye biber gazı sıkarak otomobildeki 355 bin TL’yi çalıp olay yerinden kaçan A.R.G. ile Ü.A.G.’nin kiralık otomobile sahte plaka taktıkları belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, onlarca saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek soygunu gerçekleştiren A.R.G. ve Ü.A.G.’yi Bursa’da düzenlenen operasyonla, ön muhasebeci B.Ö. ve arkadaşı H.B.’yi ise Ankara’da yakaladı.

Yakalanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın firari şüphelileri A.C.K. ve B.K.’yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.