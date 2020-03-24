Ankara'da köpekleri öldürüp çuvallara koydular

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Nihan Demirel Uçarer, dün akşam saatlerinde eşiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı.

Uçarer ve eşi, boş arazide koku gelen bölgeye gittiğinde, çuvalların içinde ölü köpekler olduğunu fark etti.

YAVRU BİR KÖPEK CANLI BULUNDU

Çiftin haber vermesi üzerine gelen belediyeye bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çuvallardan birisinin içinde bulunan yavru köpeğin, canlı olduğu fark edildi. Köpek, kliniğe götürülerek tedaviye alındı.

BAZI KÖPEKLERDE İNTRAKET BULUNDU

Diğer köpeklerden bazılarının patilerinde ise damar yolu açmak için kullanılan intraket (damar içi borucuk) bulundu.

Yaklaşık 20 köpek ölüsü, belediye görevlileri tarafından toplanarak götürüldü.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi.

Çiğdem Mavili isimli bir hayvansever, koronavirüs salgını nedeniyle yaşayacaklarının garantisi yokken insanların hala hayvanlarla uğraşmaya devam ettiğini söyledi.

"ÖZEL BİR KLİNİĞİN YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mavili, "Özel bir kliniğin yaptığını düşünüyoruz. Çünkü kollarında intraket var. Sahipli hayvanlar. Bizler hayvanlarımız öldüğünde veterinerlere tıbbi atık ücreti ödüyoruz. Ama veterinerler, maalesef bu şekilde yerleşim yeri olmayan dağ başlarına hayvanları atıyor." diye konuştu.