taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Batıkent'te köpekleri zehirleyenlerin serbest bırakılması sonrası davayı takip eden avukatlar ve hayvanseverler sinir krizi geçirdi.

AA | 11.04.2019 - 14:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere ekip oluşturuldu.

3 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

HAKİM SERBEST BIRAKTI

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest VİDEO

HAYVANSEVERLER VE AVUKATLAR TEPKİLİ

Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi. Avukatlar da kararı büyük bir üzüntüyle karşıladılar.

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.

TAVUK ETİYLE ZEHİRLEDİLER

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

Ankara'da köpekleri zehirleyen 3 kişi serbest bırakıldı VİDEO

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

312
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

447
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

429
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

134
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

214
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

127
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

334
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir