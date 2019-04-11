Biri kuyumcuyu darp etti, diğeri 5 kilo altını çaldı

1 Mert Fırat Suriyelilere öğretmenlik yaptı Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen ‘Suriyelilere dil eğitimi’ dersine konuk oldu ve öğrencilere zamirleri anlattı.

2 Yorgun bir ruhun 8 belirtisi Eğer çoğu zaman kendinizi yorgun ve zayıf hissediyorsanız size yalnız olmadığınızı söylemek için buradayız.

3 Ataşehir'de bir minibüs servise ok gibi saplandı Kontrolden çıkan minibüs. servis aracına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, serviste kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

4 Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest Batıkent'te köpekleri zehirleyenlerin serbest bırakılması sonrası davayı takip eden avukatlar ve hayvanseverler sinir krizi geçirdi.

5 Fahriye Evcen doğuma gitti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, doğum yapmak için özel bir hastaneye yatış yaptı.

6 Jean-Christophe Grangé röportajı İdefix’in, Leyleklerin Uçuşu, Kızıl Nehirler, Kurtlar İmparatorluğu gibi romanlarıyla Türkiye’de okurların en sevdiği gerilim yazarlarından birine dönüşen Jean-Christophe Grangé röportajı…