Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere ekip oluşturuldu.
3 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
HAKİM SERBEST BIRAKTI
Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ankara'da köpekleri zehirleyenler serbest VİDEO
HAYVANSEVERLER VE AVUKATLAR TEPKİLİ
Mahkeme salonundan çıkarılan şüphelilere, bir grup hayvansever tepki gösterdi. Avukatlar da kararı büyük bir üzüntüyle karşıladılar.
Zanlılar, polis gözetiminde adliye binasından çıkarıldı.
TAVUK ETİYLE ZEHİRLEDİLER
Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.
Ankara'da köpekleri zehirleyen 3 kişi serbest bırakıldı VİDEO