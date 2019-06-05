Ankara’da korkutan yangın: 1 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde Demetgül Mahallesi 417’inci Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesiyle Gülseren S. evde mahsur kaldı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan Gülseren S.’yi alevler arasından çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.



