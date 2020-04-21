taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9927
Euro
7.6004
Altın
1681.24
Borsa
97755.01
Gram Altın
378.306
Bitcoin
47721.57

Ankara'da korona maskesiyle sosyal mesafe uyarısı

Tiyatro oyuncusu Halit Karadağ, yüzüne taktığı virüs görünümlü maskeyle sokaklarda gezerek, vatandaşları sosyal mesafeye uyup, maske takmaları konusunda uyardı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ankara'da korona maskesiyle sosyal mesafe uyarısı

Ankara'da yaşayan tiyatro oyuncusu Halit Karadağ, internet üzerinden sipariş ettiği maskeyi yeşile boyayıp, koronavirüs görünümü kazandırdı.

Karadağ, daha sonra yüzüne taktığı virüs görünümlü maske ile sokağa çıktı. Karadağ, ev arkadaşı doktor Burak Yığın'ın da aralarında bulunduğu 3 arkadaşı ile kentin en işlek meydanları Kızılay ve Ulus'un yanında, market ve pazarlarda gezerek, halkı sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Karadağ, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındakileri de evde kalmaları konusunda uyardı.

Karadağ, maskeli sokak gezilerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaşırken, görüntüler yoğun ilgi gördü.

"SARILIP ÖPMEK İSTİYORLAR"

Karadağ, evde kaldıkları günlerde insanları virüse karşı bilinçlendirmek amacıyla maske fikrinin akıllarına geldiğini söyledi. Karadağ, "Bu maskeyle sokaklara çıkıp insanlarla diyaloğa girerek, ilgilerini çekmek, tebessüm ettirmek, hem de uyarmak adına böyle bir şeye giriştik. Yanımda doktorumla beraber geziyorum. Hale, Ulus'a, Kızılay'a gittik. Otobüs duraklarını denetledik, eczanelere gidip, maske alımı yaptık. İnsanların çok değişik tepkileriyle karşılaştık. Kimisi çok komik buluyor, kimi sarılıp öpmek istiyor" dedi.

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -1


"ÇOK İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLDU"

Karadağ, internetten sipariş ettikleri maskenin uçlarını kendilerinin yaptığını ve yeşile boyadıklarını belirterek, "Biraz korkutucu olduğunu düşünüyorduk; ama insanlar görünce o kadar korkmadığını anladık. Sokaklara maskeyle çıktığımızda insanlara, 'benden korunmak için ne yapıyorsun?', 'merhabalar beni seviyor musunuz?' diyorum. 'Senden korkmuyoruz, 2 haftan kaldı', 'hepimiz önlemlerimizi aldık, buradan gideceksin' gibi tepkiler aldık" diye konuştu.

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -2



Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -3

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -4

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -5

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -6

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -7

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -8

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -9

Ankara'da 'virüs' görünümlü maskeyle 'sosyal mesafe' uyarısı / Ek fotoğraflar -10

İlginizi Çekebilir
Çankırı'da evin soba bacasında uyuşturucu bulundu
Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda soba bacasına gizlenmiş 1141 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Bahçıvanın maydanoz desenli yumurta iddiasına yanıt geldi
Çanakkale'de bir bahçıvan maydanozla beslediği tavuklarından birinin desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken; veteriner, "Olmaz öyle şey, yumurtalar boyanmış" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
İki lider görüşmede, korona salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri konuştu.
Manisa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
Psikolojik hastalığı bulunan bir kadın, 60 yaşındaki bir kadını otobüs durağında bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
263
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
87
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
387
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
304
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
56
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
130
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir