Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında önlemler alınırken, tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
40 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde koronavirüs nedeniyle 40 kişi gözlem altında tutuldu.
Vatandaşların test sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evlerine uğurlandı.
Sağlık ekipleri hastaları "Güle, güle gidin" diyerek tek tek uğurlarken, hastalarda görevlilere teşekkür etti.
Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi ViDEO