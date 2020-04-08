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Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi

Koronavirüs nedeniyle gözetim altında tutulan 40 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması sonucu taburcu edilerek alkışlarla evlerine uğurlandı.

İHA |
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Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında önlemler alınırken, tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

40 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastane’sinde koronavirüs nedeniyle 40 kişi gözlem altında tutuldu.

Vatandaşların test sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilerek evlerine uğurlandı.

Sağlık ekipleri hastaları "Güle, güle gidin" diyerek  tek tek uğurlarken, hastalarda görevlilere teşekkür etti.

Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi ViDEO

Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi

Ankara'da koronadan 40 kişi taburcu edildi

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