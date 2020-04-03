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Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen Macide Güleç, "Bence bu hastalıkta moral çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım" dedi.

DHA |
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Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Macide Güleç, 9 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine dün taburcu edildi.

"MORAL BU HASTALIKTA ÇOK ÖNEMLİ"

9 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Güleç, "Hastanedeki o 9 gün, bana 9 ay gibi geldi. Çünkü beklemekle, umut etmekle geçiyor her gün. Ama ben iyileştim, bunu yendim ve herkesin yenebileceğini düşünüyorum. Evde oturup psikolojisini bozanlara umut olsun, hastalığı yenebileceklerini düşünüyorum. Bence moral bu hastalıkta çok önemli, sürekli moralimi yüksek tutmaya çalıştım." diye konuştu.

Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu ViDEO

Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu

"EVDE SIKILMAK HASTANEDE SIKILMAKTAN ÇOK DAHA İYİ"

Güleç, evini çok özlediğini belirterek, "Tam 9 gündür evimden uzaktayım. Arabamı çok özledim, kahvaltı yapmayı çok özledim. Kendime çok güzel bir yemek hazırlayacağım. İnsanın evi gibisi yok, evde karantinada kalmakla hastanede kalmak çok farklı bir şey. O yüzden evime geldiğim için çok mutluyum. Evde sıkılmak, hastanede sıkılmaktan çok çok daha iyi. En azından evde gidebileceğin başka bir oda, adım atabileceğiniz başka bir yer var." ifadelerini kullandı.

Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu

Ankara'da, koronayı yenen kadın sağlığına kavuştu

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