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Ankara'da kuryelerin kavgası kanlı bitti

Yenimahalle ilçesinde kuryelerin arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan esnaflardan biri başından vurularak hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

İHA | 14.04.2019 - 06:47..
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Kentoop Mahallesi 1843. Sokak üzerinde bulunan bir çarşıda, Hüseyin B. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında alacak verecek konusunda çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Ankara'da kuryelerin kavgası kanlı bitti

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN VURULDULAR

Daha sonra tekrar olay yerine gelen Hüseyin B. ve beraberindeki şahıslar ile diğer grubun tartışmasının büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede, tarafları ayırmaya çalışan esnaflardan Hanifi Korkmaz (36) ve Ahmet Ç.’ye Hüseyin B.’nin silahından çıkan kurşunlar isabet etti. Hanifi Korkmaz başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken Ahmet Ç. ise ağır yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ankara'da kuryelerin kavgası kanlı bitti

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Ahmet Ç.’yi Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırırken başından vurulan Hanifi Korkmaz’ın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceme ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Bir adet mermi kovanı bulan polisler, çarşı esnafının ifadelerine başvururken kaçan şüpheliler için de yakalama çalışması başlattı.

Ankara'da kuryelerin kavgası kanlı bitti



Silahlı kavga olduğu sırada berber dükkanının içerisinde müşteri olduğunu belirten Atıf Aka, berber Hanifi Korkmaz’ın kavgayı ayırmak için dışarı çıktığını fark ettiğini, bunun üzerine ise silah seslerini duyunca yere yattığını söyledi. Aka, "Birinin vurulduğunu gördüm ancak olayın etkisiyle tanıyamadım." diyerek daha sonra yerde hareketsiz yatan kişinin berber Hanifi Korkmaz olduğunu anladığını ifade etti.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da kuryelerin kavgası kanlı bitti

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