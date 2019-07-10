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Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

Kuyuya düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hatip Çayında bulundu.

İHA | 10.07.2019 - 04:32..
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Ankara’nın Mamak ilçesinde acı bir olay yaşandı.

Akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesinde bulunan salı pazarında Suriyeli bir aile, çocuklarının pazar yerinde bulunan üzeri açık kuyuya düştüğünü ihbar etti. İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi.

Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca ’Dalgıç Adamlar’dan destek istedi. Bölgeye gelen Dalgıç Adamlar, Hatip Çayında incelemelerde bulundu.

Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Derenin içerisine giren ekipler yaklaşık 20 dakikalık detaylı aramanın ardından 6 yaşındaki Salih Alseyhhuseyin’i derede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edilerek otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Dereye düşüp boğulduğu tahmin edilen çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

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