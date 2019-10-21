Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

Şehit babaları,Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek, çocukları sevindirdi.

Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaburgasında kırık olduğunu ancak sarı-lacivertli takım için sakat sakat oynamaya devam edeceğini söyledi.

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Gümrükten geçecek araçlara yapay zeka ile tarama yapılacak

Gümrüklerde uygulanacak Tarama Ağı Projesi ile, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, araç veya yükün içerisindeki yasa dışı suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek