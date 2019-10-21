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Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

Seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve-sebze yüklü kamyon, devrilerek yan yattı.

DHA | 21.10.2019 - 09:16..
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Yenimahalle ilçesinde Sabri Öztürk yönetimindeki meyve sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı.

KAMYON DEVRİLDİ

Kamyon bir anda kontrolden çıktı ve devrildi.  Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk’ü ayakta tedavi etti.

Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın, Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.

Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.

Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

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