Ankara'da lastiği çıkan kamyon devrildi

Yenimahalle ilçesinde Sabri Öztürk yönetimindeki meyve sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken lastiği yerinden çıktı.
KAMYON DEVRİLDİ
Kamyon bir anda kontrolden çıktı ve devrildi. Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk’ü ayakta tedavi etti.
ULAŞIMA KAPANDI
Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın, Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.