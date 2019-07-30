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Ankara'da lastik değiştiren 2 kişiye tır çarptı

Ankara'da bir aracın patlayan lastiğini değiştirmek için bölgeye gelen lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, arkadan gelen tırın altında kalarak hayatlarını kaybettiler.

DHA | 30.07.2019 - 08:50..
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Yenikent'teki katı atık depolama alanına çöp götürmek için yola çıkan Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı tırın yolda lastiği patladı. Aracı yolun sağına çeken Kirişçi, yardım çağırdı.

TIRIN SÜRÜCÜSÜ DE AĞIR YARALANDI

35 BED 476 plakalı kamyonetle gelen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, patlayan lastiği değiştirmek için harekete geçti. Bu sırada Ahmet Koç yönetimindeki 38 VT 378 plakalı tır, önce park halindeki kamyonete, ardından da lastik tamircileri Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş ile aracın şoförü Özgür Kirişçi'ye çarptı. Kazada, tırın altında kalan Çalar ve Sarıtaş yaşamını yitirdi, Özgür Kirişçi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kirişçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kirişçi’nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ankara'da lastik değiştiren 2 kişiye tır çarptı

POLİS MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Kuzey Çevre Yolu’nun iki şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda, araçların vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Gözaltına alınan tır şoförü Ahmet Koç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ankara'da lastik değiştiren 2 kişiye tır çarptı

Ankara'da lastik değiştiren 2 kişiye tır çarptı

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