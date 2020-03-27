taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.432
Euro
7.0956
Altın
1621.33
Borsa
91881.71
Gram Altın
335.715
Bitcoin
43225.04

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

Liseli bir grup genç, kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz ettiklerini öne sürdükleri kişileri taşlar ve sopalarla darbetti.

İHA | 27.03.2020 - 09:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde, kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup lise öğrencisi, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı.

KALDIRIM TAŞI VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı.

Liseliler, daha sonra kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü.

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası ViDEO

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

İlginizi Çekebilir
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Koronavirüs bilgilendirme sitesi Cumhurbaşkanlığı tarafından faaliyete geçirildi.
Ankara’da 12 kişiyle dükkan baskını
Dükkanın etrafında keşif yapan saldırganlar, baba ve oğlu dakikalarca öldüresiye dövdü.
Türkiye'de koronaya karşı mücadele kararlılığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle koronavirüs toplantısı yaptıklarını bildirdi.
Bursa'da polise hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı
Trafik ışıklarına çarpan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, tartıştığı polislere hakaretler yağdırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
230
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
229
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
26
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
123
ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor
ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor
42
Avrupa Parlamentosu'nda koronavirüs tedbirleri onaylandı
Avrupa Parlamentosu'nda koronavirüs tedbirleri onaylandı
61
Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı
Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı
22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir