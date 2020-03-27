Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde, kız arkadaşlarıyla vakit geçiren bir grup lise öğrencisi, iddiaya göre kız arkadaşlarına laf atarak sözlü taciz eden kişiler ile tartışmaya başladı.
KALDIRIM TAŞI VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine liseli gençler, laf attıklarını iddia ettikleri kişilere dakikalarca yerden aldıkları kaldırım taşlarını attı.
Liseliler, daha sonra kovaladıkları kişileri yakalayarak yanlarında getirdikleri sopalarla öldüresiye dövdü.
Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası ViDEO