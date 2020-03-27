Ankara'da liselilerin taş ve sopalı laf atma kavgası

Türkiye Bankalar Birliği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sunulacağını bildirdi.

Ülkede, koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

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Koronadan korunmak için pet şişeden maske yaptı

Kadıköy’de bir esnaf, koronavirüsten korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Esnaf, işi daha da ileriye götürerek, evde kolonya yapmaya başladı.