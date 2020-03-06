Ankara'da lüks villaya fuhuş operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde lüks villada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Villayı bir süre dışarıdan izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

4 ZANLI TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 5'i kadın 15 kişiyi gözaltına alan ekipler, zanlılardan N.K, İ.S.B, K.K, A.U. ve D.S.'yi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk etti.

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelilerden 4'ü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.