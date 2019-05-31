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Ankara'da mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Çeşitli mağazaları soyan Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A. ve çalıntı ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ile S.D. olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 31.05.2019 - 05:59..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki 4 ayrı mağazada meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, çalışmalar neticesinde I.M. ile A.A. isimli Gürcistan uyruklu 2 şüpheliyi tespit etti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları ürünleri piyasa değerinin altında alıp, satan T.D. ve S.D’nin de izine ulaşıldı. Yapılan yer tespiti sonucu düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 4 çift ayakkabı, 1 neşter, 1 yan keski, 1 falçata, 1 pantolon, 1 çanta, 1 sargı bezi ele geçirildi. Çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilirken, suç aletlerine polis tarafından el konuldu.

SUÇ ALETLERİNİ ALÜMİNYUM FOLYOYA SARMIŞLAR

Öte yandan Gürcistan uyruklu 2 şüphelinin, mağazalardan çaldıkları ürünlerin alarmlarını söktükleri belirlendi. Ayrıca, mağazalara giriş yaparken X-ray cihazının uyarı vermemesi için suç aletlerini alüminyum folyoya sardıkları saptandı. Gürcistan uyruklu I.M. ile A.A’nın herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, T.D’nin 11, S.D’nin ise 6 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Ankara'da mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı VİDEO

GÜRCÜ HIRSIZ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Suç kaydı bulunmayan Gürcistan uyruklu I.M. ile 6 adet suç kaydı bulunan S.D. ve 11 adet suç kaydı bulunan T.D. adi kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da mağazalardan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

 



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