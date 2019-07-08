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Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

Park alanında yangın çıktı. Olay yerinde park halinde araçları bulunan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla otomobilleri kucaklayıp yangın yerinden uzaklaştırdı.

DHA | 08.07.2019 - 22:51..
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Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde yangın meydana geldi.

Zafertepe Mahallesi Ali Kızıltuğ Parkı'ndaki kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm parka yayılırken, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Parkta oturanların panik anları kameralara yansıdı.

OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYARAK YANGINDAN UZAKLAŞTIRDI

Ayrıca, olay yerinde park halinde bulunan otomobiller de sürücüler ve mahallelinin yardımıyla kucaklanarak yangın yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Mahalleli el birliği ile yangından otomobil kaçırdı VİDEO

Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

Ankara'da mahalleli otomobilleri yangından kurtardı

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