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Ankara’da markete ses bombalı saldırı

Bir şahıs, girdiği markete içinde ses bombası olan çanta bırakarak kaçtı. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombası, paniğe neden oldu.

İHA | 29.10.2019 - 21:38..
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi’nde bulunan bir markette saldırı meydana geldi.

Maskeli bir şahıs çantasıyla markete girdikten sonra arabasından para getirmek bahanesiyle çantayı markette bırakarak kaçtı. İddiaya göre, içinde ses bombası bulunan çanta saniyeler sonra büyük bir gürültüyle patladı.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Olay sırasında markette çalışan kişi ise koşarak marketten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri de markette ve çantada incelemelerde bulundu.

Ankara’da markete ’ses bombalı saldırı’ iddiası -1

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