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Ankara'da maskesiz araç kullanımı yasaklandı

Ankara Valiliği, toplu taşıma araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanma zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi |
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Ankara'da maskesiz araç kullanımı yasaklandı

Koronavirüse karşı ülke genelinde tedbirler sıkılaştırılıyor.

Bu kapsamda, Ankara'da 13.04.2020 Pazartesi günü saat 00.01’den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler,  Ankaray, Başkentray, Metro vb. ) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde  birden fazla kişi bulunan özel araçlarda  geçerli olmak üzere maske kullanımı zorunlu hale getirdi.

Ayrıtnılar geliyor...

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