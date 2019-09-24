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Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

DHA | 24.09.2019 - 00:59..
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Ankara'da akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında kaza meydana geldi.

Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, demir yığını haline dönüşen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüs çekiciyle kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü

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