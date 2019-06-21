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Ankara'da naylon faturacılara operasyon

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 40 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

AA | 21.06.2019 - 08:22..
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Ankara'da vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik yaparak naylon fatura kesen  bir suç çetesi Mali Suçlarla Mücadele ekipleri baskın yaptı.

Ankara'da naylon faturacılara operasyon

40 MİLYON LİRALIK VURGUN

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik Keçiören'deki bir iş yerine operasyon yaptı.

Ankara'da naylon faturacılara operasyon

Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada, 40 milyon lira değerinde naylon fatura ile 12 firma adına düzenlenmiş boş irsaliyeli fatura koçanları, 10 cilt tahsilat makbuzu, farklı firmalara ait 31 kaşe, kredi kartları, pos cihazı, firmaların tahsilatlarının tutulduğu not defterleri ve 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da naylon faturacılara operasyon

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

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