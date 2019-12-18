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Ankara'da okul inşaatındaki iskele çöktü: 1 ölü

İnşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

DHA | 18.12.2019 - 15:24..
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 2274 Cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda, inşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü.

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI

İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı -1

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı -2

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı -3

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı -4

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