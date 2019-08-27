Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 13 zam

9 Eylül'de başlayacak okullar için velilerin merak ettiği konular arasında servis ücretleri yer alıyor.

Minik Alperen’in ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınlamıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1 YIL DAHA ERTELENMİŞTİ

Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere, 3 Eylül 2018' kadar süre tanındı. Geçen yıl, artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi. Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir kez daha ertelenerek, 3 Eylül 2020'ye çekildi. O yönetmeliğe göre; servislerde acı olayların yaşanmaması için her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurulacak, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat sağlanacak, araçlara da kamera kayıt cihazı konulacaktı.

ANKARA'DA YÜZDE 13 ZAM

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Ankara'da, servis ücretlerinde yüzde 13 zam olacağı belirtildi.

İstanbul'da servis ücretlerine gelecek zam yolda.

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜCRET TARİFESİ

İstanbul'da 2018-2019 yılında uygulanan servis tarifesi ise şu şekilde;

0-1 KM 215 TL

1-3 KM 235 TL

3-5 KM 255 TL

5-7 KM 265 TL

7-9 KM 280 TL

9-11 KM 330 TL

11-13 KM 380 TL

13-15 KM 400 TL

15-17 KM 430 TL

17-19 KM 455 TL

19-21 KM 485 TL

21-23 KM 505 TL

23-25 KM 525 TL