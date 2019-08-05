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Ankara’da otelde çıkan yangında 28 kişi tahliye edildi

Bir otelin saunasında çıkan yangın sonrası içeride mahsur kalan 28 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 05.08.2019 - 07:32..
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Ankara'da Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi 412 Sokak’ta yangın meydana geldi.

5 katlı bir otelin saunasında çıkan yangında hızla büyüyen alevler, tüm saunayı etkisi altına alırken, dumanlar tüm oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ankara’da otelde çıkan yangında 28 kişi tahliye edildi

PENCERELERİ KIRIP YARDIM İSTEDİLER

Otel müşterilerinden bazıları pencereleri kırıp, bazıları ise balkonlara çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan müşterileri, uzanan merdiven yardımıyla pencere ve balkonlardan kurtardı. Daha sonra gaz maskelerini takan ekipler, en alt kattaki saunada meydana gelen yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, tüm odaları kontrol ettikten sonra içeride kimsenin kalmadığını tespit etti. Büyük paniğin yaşandığı yangında, dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da otelde çıkan yangında 28 kişi tahliye edildi

DUMANI FARK EDEN KÖPEK, EVDEKİLERİ UYANDIRDI

Öte yandan, otelin hemen bitişiğindeki apartmanın zemin katı da yoğun duman altında kaldı. Burada oturan ve o saatte uyuyan bir çift, evde besledikleri köpeklerinin dumanı fark edip havlamasıyla uyandı. Ardından içerideki yoğun dumanı fark eden aile, köpeklerini de alarak evi terk etti. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından çift evlerine geri döndü.

Ankara’da otelde çıkan yangında 28 kişi tahliye edildi

Polis ve itfaiye ekipleri, kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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