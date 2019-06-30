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Ankara'da oto hırsızlarına operasyon

Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, oto hırsızlığı çetesi çökertildi.

AA | 30.06.2019 - 07:38..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ankara'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla 3 aylık bir çalışma yürüttü.

Ankara'da oto hırsızlarına operasyon

7 KİŞİ YAKALANDI

Aralarında çekici ile araç hırsızlığı olaylarının da bulunduğu 6 olay gün yüzüne çıkartılırken 7 kişi yakalandı.

Ekipler, şüphelilerden bir tanesini de AŞTİ'de otobüs içerisinde yakalayarak emniyete götürdü.

Ankara'da oto hırsızlarına operasyon

UZUN SÜRE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI ÇALDILAR

Zanlıların keşif yaparak özellikle uzun süre park halinde bulunan araçları çaldıkları ve emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen 'Balta' lakaplı Necati D. ve haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan Ferhat K, Atakan A. ile Tayfun G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da oto hırsızlarına operasyon

Ankara'da oto hırsızlarına operasyon

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