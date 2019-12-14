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Ankara'da oto hırsızlığı çetesine operasyon

Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonunda oto hırsızlığı çetesi mensubu 7 kişi gözaltına alındı. 16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

İHA | 14.12.2019 - 03:20..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde oto hırsızlarının çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi.

16 ARACA EL KONULDU

Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından takip altına alınan çete üyeleri Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 adet çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş olduğu tespit edilen araçlara el konuldu.

Ankara'da oto hırsızlığı çetesine operasyon

ARAMALARDA LÜKS ARAÇ PARÇALARI DA BULUNDU

Polis çalınan otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirilip parçalara ayrıldığı mekanda yaptığı aramalarda çok sayıda oto parçası bulundu. Ele geçirilen parçalar arasında lüks araçlara ait motor aksamları gözden kaçmadı.

Ankara'da oto hırsızlığı çetesine operasyon

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da oto hırsızlığı çetesine operasyon

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