Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında, Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı tıra arkadan çarptı.
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
HURDA YIĞININA DÖNEN OTOBÜSTEN CESEDİ ÇIKARTILDI
Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.