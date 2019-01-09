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Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kontrolünü yitiren yolcu otobüsü sürücüsü, tıra arkadan çarptı. Otobüs şoförü hayatını kaybederken, 8 yolcu yaralı bir şekilde kurtarıldı.

DHA | 09.01.2019 - 16:04..
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Kaza, sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi yakınlarında, Akıncı Otoban gişelerine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Adapazarı'ndan Ankara'ya gelen Mustafa Hasanoğlu'nun  kullandığı 34 JC 9014 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Hasan Demir'in kullandığı 01 C 4970 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü Mustafa Hasanoğlu hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

HURDA YIĞININA DÖNEN OTOBÜSTEN CESEDİ ÇIKARTILDI

Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hasanoğlu'nun cansız bedeni, hurda yığınına dönen otobüsten çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

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