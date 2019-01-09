Ankara'da otobüs tıra çarptı: 1 ölü 8 yaralı

Kuşa çarpmamak için manevra yaptı, araç takla attı

1 Kocaeli'nde iş yeri yangını İnşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinin mutfağında yangın çıkınca durum 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

2 Doğum sancısı tutan kadın için yollar 7 saatte açıldı Doğum yapmak üzere olan Yadigar Demirtaş'ın durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kapanan ulaşım yolunu 7 saatte karla mücadelenin yardımıyla aşabilen ekipler, hamile kadını hastaneye götürdü.

3 Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler açıldı Osmanlı Cihan Devleti'nin yaklaşık 4 yüzyıl boyunca idare merkezi olan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan bölümler, bugünden itibaren ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

4 Sağlıklı bir safra kesesi için yemeniz gerekenler Bazı yiyecekler safra kesesini sağlıklı tutabilir, bazıları ise işinizi zorlaştırabilir. Sağlıklı bir safra kesesi için yenmesi gerekenler...

5 Arı sütünü beslenme alışkanlığınıza ekleyin Balın Gurmesi ve Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmek hem de hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunan arı sütünün faydalarını anlattı.

6 Hazine'den 3 bankaya yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2029 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için 3 bankaya yetki verdi.