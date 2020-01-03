Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Esat Caddesi üzerinde, Alican B. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki telefon hattı panosuna çarptı.

BİNA İLE KALDIRIM ARASINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra 5 katlı bir binanın bahçesine uçarak giriş katta bulunan Tarkan Ö.’ye ait dairenin penceresine çarptı. Camları kıran otomobil, bina ile kaldırım arasında bulunan boşlukta asılı kaldı. Kazada, sürücü Alican B. yaralandı. Otomobilin, evin penceresinden içeri girmemesi ise bir faciayı önledi.

Ankara'da otomobil binanın boşluğunda asılı kaldı ViDEO

OTOMOBİL VE BİNA HASAR ALDI

Öte yandan, dairenin penceresinde, binada ve otomobilde hasar meydana geldi. Bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kalan otomobil ise yetkililerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.





















