Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Piknik için ilçeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'ya dönüş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karaçalı Göleti'ne düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Havva Yıldız (57) hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bahriye, Duru, Sanem, Talha ve İsmihan Süer vatandaşların yardımıyla göletten çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.