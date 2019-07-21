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Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Güdül ilçesinde, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Karaçalı Göleti'ne düşmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

DHA | 21.07.2019 - 01:42..
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Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Piknik için ilçeye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'ya dönüş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Karaçalı Göleti'ne düştü.

Ankara'da otomobil gölete düştü: 1 ölü, 5 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Havva Yıldız (57) hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Bahriye, Duru, Sanem, Talha ve İsmihan Süer vatandaşların yardımıyla göletten çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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