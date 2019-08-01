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Ankara'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı

Çankaya'da kontrolden çıkan araç, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası 1'i asker 3 kişi yaralandı.

İHA | 01.08.2019 - 08:41..
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Kızılay istkametinde seyreden Osman Selim Akçı idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Erhan Yaman’ın yol üzerine park ettiği gsm şirketine ait hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARACA SIKIŞTI

Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan sürücü Akçı ve beraberindeki Hakan Mutlu ile Erhan Y. otomobilde sıkıştı. Olay yerine hemen ekipler çağırıldı.

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı

YARALANANLARDAN BİRİ ASKERİ PERSONEL

İtfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yapmasının ardından ambulanslar ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan birinin askeri personel olduğu belirtildi.

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı

ARACIN İÇERİSİNDE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Kaza sonucu, Akay kavşağının Kızılay yönündeki bir şeridi ulaşıma kapanırken polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede araç içerisinde alkol şişeleri bulundu. Yaralanan şahıslardan birinin askeri personel olduğu belirlenen kazaya ilişkin polis, inceleme başlattı.

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