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Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

Kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA | 24.08.2019 - 02:13..
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Ankara'da akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kaza meydana geldi.

Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

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